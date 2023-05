Parte dall'aeroporto di Fiumicino con 12400 euro in banconote false

Si stava imbarcando per la Grecia dall'aeroporto di Fiumicino con oltre dodicimila euro in banconote false. A bloccare allo scalo Leonardo Da Vinci un pakistano di 23 anni, in Italia con permesso di soggiorno, sono stati i carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia aeroporti di Roma e il personale del servizio antifrode dell'agenzia delle dogane di Roma.

Il giovane è stato controllato mentre era in attesa d’imbarcarsi su un volo per Atene ed è stato trovato in possesso di 124 banconote da 100 euro, risultate false, per un valore complessivo di 12.400 euro. Quanto rinvenuto è stato sequestrato mentre l'arrestato è stato trattenuto e portato al tribunale di Civitavecchia dove, a esito del rito direttissimo, il suo arresto è stato convalidato ed è stato disposto l'obbligo di firma in caserma. È accusato di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.