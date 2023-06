Minorenne denuncia molestie sessuali in ascensore: il padre si vendica, ma pesta la persona sbagliata

Una giovanissima di dodici anni ha denunciato di essere stata abusata sessualmente in ascensore da un uomo. Un racconto choc che i familiari hanno denunciato ai carabinieri. Il padre della ragazza, su tutte le furie, ha cercato di farsi giustizia da solo e nella mattinata di oggi ha pestato un uomo, secondo lui responsabile delle molestie sulla figlia. Quell'uomo, però, non sarebbe l'autore delle violenze, bensì un suo conoscente. L'uomo accusato di aver abusato la dodicenne, nel frattempo, era già stato identificato dai carabinieri.

La ricostruzione

La storia arriva da Ostia, quartiere a sud di Roma. Tutto ha inizio dalla giornata di giovedì otto giugno quando la vittima sarebbe stata aggredita da un uomo di origini indiane che l'avrebbe palpeggiata nelle parti intime. Questo il suo racconto. La ragazza, nonostante lo choc, è riuscita comunque a scappare dai parenti che l'hanno soccorsa e portata in ospedale, al Bambino Gesù, dove le sono state riscontrate delle lesioni. La famiglia, poco dopo, si è recata ai carabinieri denunciando i fatti e dando così il là alle indagini.

La spedizione punitiva sbagliata

Passa qualche ora e il giorno dopo, nella mattinata di oggi, intorno alle sette del mattino, il padre della giovane vittima, forse in cerca di giustizia, affronta un uomo. Lo ritiene responsabile di quelle molestie sessuali subite dalla figlia. All'altezza di un distributore di benzina lo picchia con un tubo di ferro fino a farlo cadere a terra. Quindi scappa e corre dai carabinieri autodenunciandosi per l'aggressione, dicendo di aver pestato l'aggressore della figlia.

Le indagini

Così, però, non è stato. Quell'uomo pestato con un tubo di ferro sarebbe solamente un conoscente della persona accusata di molestie sessuali. Il presunto autore degli abusi, infatti, era già stato identificato dai carabinieri e la sua posizione è al vaglio ora della procura. Il padre della dodicenne, invece, è stato denunciato per lesioni. La vittima del pestaggio, accompagnata in ospedale in codice giallo, non sarebbe in gravi condizioni. I carabinieri, coordinati dalla procura, indagano.