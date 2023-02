Abbandonano rifiuti in strada: nelle sacche la posta con i nomi degli zozzoni

Hanno abbandonato talmente tanti sacchi di rifiuti pericolosi e non fino da occupare parte della strada. Degli zozzoni distratti però. Nelle buste ricolme di spazzatura erano infatti presenti anche delle vecchie bollette attraverso le quali poi i carabinieri forestali di Guidonia sono risaliti agli incivili. Una discarica abusiva, trovata lo scorso 15 febbraio in via Bonnet, a Villanova di Guidonia.

Gli accertamenti dei carabinieri forestali hanno infatti portato all'identificazione di tre zozzoni, due romani di 48 e 32 anni e un uomo residente a Villalba di Guidonia. Dato un nome ed un cognome ai tre è stato poi il sindaco della Città dell'Aria a disporre - con una ordinanza - la rimozione a proprie spese dei rifiuti da parte dei tre incivili.

Come si legge nel documento reso pubblico dall'amministrazione del comune della provincia nord est della Capitale, il primo cittadino Mauro Lombardo "ordina" agli incivili "di procedere entro 30 giorni dalla data di notifica (15 febbraio ndr) a propria cura e spese, alla rimozione e smaltimento secondo le attuali norme tecniche e legislative di riferimento, dei rifiuti depositati nell’area".