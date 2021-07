Si spaccia per italiano con un documento falso, in tasca due biglietti per la Francia

In partenza su un pullman per la Francia con un documento itaiiano falso. Questo quanto costato l'arresto con l'accusa di possesso di documenti falsi e false dichiarazioni sull'identità personale ad un cittadino somalo di 25 anni fermato per un controllo dai carabinieri nella zona della stazione Tiburtina.

Verso le 20:00, i militari della Stazione Roma Viale Libia, impegnati nel monitoraggio dei flussi dei passeggeri in transito nell’area della stazione ferroviaria Tiburtina e dell’autostazione Tibus, hanno controllato il giovane mentre si trovava nei pressi di uno stallo della stazione dei pullman.

Il 25enne alla richiesta di esibire i documenti ha fornito una carta di identità riportante la propria foto ma con i dati identificativi di un’altra persona italiana. A seguito della perquisizione personale i militari hanno anche rinvenuto e sequestrato anche due biglietti di autobus con le destinazioni di Marsiglia e Lione.

Dopo l’arresto il giovane è stato portato in caserma e trattenuto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di essere tradotto presso le aule di piazzale Clodio per il rito direttissimo.