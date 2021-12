A Roma botti vietati a capodanno: l'ordinanza di Gualtieri contro i fuochi di fine anno

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato l'ordinanza che vieta i botti di capodanno su tutto il territorio della Capitale a partire dalle 00.01 del 31 dicembre fino alle 24.00 del 6 gennaio.

Il provvedimento prevede il divieto assoluto di utilizzare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi. Sono esclusi invece i cosiddetti "petardini da ballo" (categoria F1 della normativa), quali fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti, trottole, girandole e simili.

Come ogni anno, l'ordinanza evidenzia i rischi a persone e animali, oltre che l'emissione di inquinanti nell'ambiente che l’accensione dei fuochi pirotecnici aggrava e incrementa in contrasto con i provvedimenti adottati da Roma Capitale per la riduzione delle emissioni di polveri sottili PM10 e biossido di azoto.

Le multe previste per chi non rispetta i divieti arrivano fino a 500 euro. Un'ordinanza attesa e richiesta soprattutto dalle associazioni animaliste della città. L'anno scorso, nella notte di San Silvestro, centinaia di volatili furono trovati morti sul selciato di via Cavour. A causarne il decesso, con ogni probabilità, il rumore causato dai petardi. Spaventati, i volatili avrebbero iniziato a fuggire in modo disordinato, andando a impattare violentemente contro edifici, vetrine, cavi del trami, pali della luce.