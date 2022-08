Trovati batteri escherichia coli nell'acqua: vietato il bagno in mare a Nettuno, ecco dove

A Nettuno, litorale delle proviancia a sud di Roma, bagni vietati alla spiaggia dei Marinaretti, che si trova tra Anzio e appunto l'altro comune costiero. Il motivo è dovuto agli esiti di un campionamento dell'acqua effettuato lo scorso 16 agosto da Arpa Lazio,

Nel punto di prelievo, 300 metri a destra del confine tra Anzio e Nettuno, sono risultati valori alti dei batteri escherichia coli ed enterococchi. Per questo il commissario straordinario di Nettuno ha ordinato il divieto di balneazione in quel punto del litorale. I principali sintomi di un'infezione da Escherichia coli sono diarrea, anche con sangue, crampi addominali, nausea e vomito.

Il dirigente della polizia locale, si legge nel testo dell'ordinanza, "dovrà effettuare controlli onde verificare la regolare apposizione dei cartelli di divieto di balneazione nell’area interessata. Nel caso che detti cartelli fossero trovati spostati o per qualsiasi altra causa non più installati, gli addetti al controllo dovranno provvedere a segnalarne la mancanza al competente Ufficio Demanio Comunale, il quale dovrà provvedere a far ricollocare gli stessi, nel più breve tempo possibile. La presente Ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico, agli ingressi degli stabilimenti interessati ed in luogo ben visibile, per tutto il periodo interessato dal divieto, affinché gli utenti si astengano dalla balneazione. L’avviso, con cui viene data informazione ai bagnanti del divieto di balneazione e precisandone le ragioni, dovrà essere ubicato in posizione facilmente accessibile e nelle immediate vicinanze dell’area dove la balneazione è vietata".