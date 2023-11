L'autovelox non piace, distrutto in meno di una settimana

È durato meno di una settimana. Era infatti l'1 novembre quando un autovelox, installato e messo in prova la scorsa estate nel comune di Guidonia Montecelio, è entrato in funzione. Un misuratore di velocità con tanto di rilevatore a quanto pare indigesto. A distanza di sette giorni l'impianto è stato infatti messo fuori uso, con ignoti che lo hanno sabotato mettendolo di fatto fuori servizio.

L'autovelox di Guidonia Montecelio

L'autovelox era stato installato lo scorso mese di agosto sulla strada provinciale 28 bis, arteria di uscita e entrata dalla Città dell'Aria. Una strada ad alta percorrenza, spesso teatro di incidenti, anche con esiti tragici. Da qui la necessità, soprattutto nel tratto di "48" come la conoscono gli abitanti del comune della provincia nord est della Capitale, di limitare la velocità dei veicoli in ingresso nell'area del centro abitato, in questo caso la frazione di Collefiorito di Guidonia.

Il rilevatore di velocità

Proprio ad agosto gli automobilisti - nel tratto che dalla rotatoria del casello autostradale dell'Inviolata arriva a via degli Aromi - hanno visto oltre il parabrezza il rilevatore di velocità. Una sperimentazione, peò. Entrato in funzione per far abituare i guidoniani a limitare la velocità ai 50 kmh, non era ancora stato attivato. In pratica anche chi lo transiava oltre i limiti non si è visto recapitare la contravvenzione a casa.

Attivato lo scorso 1 novembre

Informati i cittadini dell'installazione ed anche della futura operatività delle telecamere, era stato lo stesso sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo - lo scorso 23 ottobre - ad annunciare l'entrata in funzione, dal 1° novembre, dell'autovelox. "Quello che vedete è l’autovelox della strada provinciale 28 Bis, noi la chiamiamo la 48. Ci troviamo dopo la rotatoria dell’autostrada, prima della rotatoria di Colle Fiorito, in direzione Guidonia - il videomessaggio del primo cittadino rivolto ai cittadini sui canali social del comune della Città dell'Aria -. Lo avete visto installato già dall’estate ma non è ancora entrato in funzione. Se avete pensato di poter aver preso una multa vi assicuro che non è così. Non lo avremmo mai attivato senza comunicarlo prima. Dopo questi mesi in cui ci siamo abituati alla sua presenza, dal primo novembre comincerà a funzionare. Quindi moderiamo la velocità che in questo tratto è di 50 km/h. Zero multe, abbassiamo la velocità, zero incidenti. Vi invito a condividere questo post perché non voglio che nessun cittadino prenda una multa perché non conosce l’esistenza di questo dispositivo".

Distrutto in meno di una settimana

Autovelox che però non è andato giù a qualcuno, con i gruppi social di quartiere dove era già divampato il dibattito fra favorevoli e contrari. Dalle parole qualcuno è passato ai fatti. Stanotte infatti sono stati tagliati i fili delle telecamere, mettendolo fuori uso. Sporta denuncia alle forze dell'ordine il rilevatore di velocità verrà ripristinato appena possibile.