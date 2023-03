Abbattuta e distrutta la targa per Valerio Verbano

La targa per Valerio Verbano, è stata danneggiata ancora una volta. Lo ha reso noto l'assessore alla cultura di Roma Capitale Miguel Gotor: "Al Parco delle Valli, nel terzo municipio, è stata ancora una volta abbattuta e distrutta. Esprimo la mia più ferma condanna perché nessuna opinione o rivendicazione politica può giustificare un atto tanto insensato e incivile. Ho già chiesto che la targa sia sostituita con una nuova".

I resti della targa in frantumi e il palo sono sotto l'esame degli esperti della polizia scientifica che hanno effettuato intorno alle due del pomeriggio un lungo sopralluogo. Valerio Verbano, attivista di sinistra è stato ucciso nel 1980 nella sua casa di via Monte Bianco con un colpo di pistola da tre uomini armati. A lui sono intestate alcuni degli spazi culturali più popolari del quartiere, primo fra tutti la 'Palestra popolare Valerio Verbano'. In passato già in altre occasioni la targa fu danneggiata.