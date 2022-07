Distrugge un bar per un bicchiere di latte

"Datemi un bicchiere di latte o spacco il bar". Una minaccia seguita poi dalle vie di fatto, nonostante l'esercente lo avesse accontentato servendogli la sua bevanda preferita. Protagonista della vicenda un 45enne del Ghana che già un anno fa seminò il panico a Roma. In quell'occasione, per fermarlo, un agente di polizia gli sparò un colpo di pistola.

Questa volta i fatti sono andati in scena intorno alle 7 del mattino, in piazza Vittorio. L'uomo è entrato in un bar chiedendo, sotto minaccia, un bicchiere di latte. Una volta soddisfatta la sua voglia, però, è uscito e ha distrutto alcuni tavoli e la vetrina esterna del locale, andandosene senza pagare. Sul posto, allertati dai passanti, sono accorsi i carabinieri della compagnia di piazza Dante che lo hanno fermato e arrestato.



Dopo averlo identificato, i carabinieri si sono accorti che il 45enne era già stato coinvolto in vari episodi analoghi sempre a "caccia" di un bicchiere di latte gratis e, nel giugno del 2021, dopo aver seminato il panico alla stazione Termini armato di coltello, era stato colpito da un proiettile alla gamba. L'uomo era poi stato fermato e del caso venne interessata anche la procura di Roma.