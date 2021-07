Il distretto del falso di Roma: 34 denunciati, 19 prendevano anche il Reddito di Cittadinanza

Un’organizzazione multietnica di falsari al Pigneto, Flaminio e Torre Angela, è stata smantellata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno denunciato 34 persone all’Autorità Giudiziaria capitolina per i reati di "vendita di capi contraffatti e ricettazione".



Le Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, hanno individuato 3 laboratori clandestini e diversi siti di stoccaggio, rinvenendo circa 16.000 articoli - tra capi di abbigliamento e orologi - riproducenti marchi e modelli dei più noti brand (Rolex, Balenciaga, Adidas, Nike, Lacoste, Ralph Lauren, Gucci, Prada, Fendi,

Bulgari), nonché presse idrauliche, cliché e macchinari professionali per il confezionamento.



Nel corso della perquisizione nell’abitazione di uno degli indagati sono stati rinvenuti inoltre numerosi documenti di identità falsi, 3.600 euro in contanti, oltre a gioielli di dubbia provenienza per un valore di circa 100.000 euro. I militari hanno accertato che 19 degli indagati percepivano il “Reddito di Cittadinanza”, facendo scattare la segnalazione all’I.N.P.S. per l’adozione dei provvedimenti di decadenza dal beneficio.