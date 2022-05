Ragazzo disperso in mare da domenica, ricerche ancora senza esito

Le ricerche non hanno dato l'esito sperato. I soccorritori, però, non vogliono smettere. Si cerca ancora oggi in mare, il ragazzo egiziono di 19 anni inghiottito dalle acque a Nettuno. La tragedia nel pomeriggio di domenica, col mare molto mosso, raccontata da alcuni bagnini degli stabilimenti che hanno tratto in salvo un altro ragazzo e visto scomparire l'altro tra le onde.

Il giovane era al mare con degli amici. Poi di lui si sono perse le tracce. Già dalle 16 del 29 maggio, capitaneria di porto e vigili del fuoco hanno scandagliato le acque del litorale a sud di Roma. Ricerche proseguite anche ieri e durante a notte, sia via terra, con pattugliamento del litorale, che via mare come ha spiegato la direzione marittima di Civitavecchia che coordina le ricerche proseguite in giornata.

Per assicurare la migliore copertura dell'area di ricerca, per tutta la giornata si sono avvicendati in attività di sorvolo elicotteri di guardia costiera, aeronautica militare, vigili del fuoco e polizia di Stato. Via terra è stato impegnato anche personale della Guardia Costiera di Anzio, dei Vigli del Fuoco e della Protezione Civile. Le ricerche, ormai si teme solo del corpo, sono ancora in corso.