"I rifiuti speciali li smaltiamo noi": così hanno creato la maxi discarica a cielo aperto

Le indagini sono cominciate in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini che avevano il sospetto che gli occupanti di uno stabile a La Rustica potessero svolgere delle attività illecite di scarico e combustione dei rifiuti. Una imbeccata in parte rivelatasi giusta, con quattro dei circa 70 residenti nello stabile occupato che avevano dato vita ad una attività parallela illegale creando con il tempo una maxi discarica distante poche centinaia di metri dalla loro dimora, in un casale abbandonato che si trova in un'area vincolata.

A chiudere il cerchio attorno alla banda, dando un segnale forte agli abitanti delle zone di Tor Cervara e La Rustica, i carabinieri che hanno arrestato un uomo sorpreso a dare fuoco a rifiuti speciali pericoli. Materiale accumulato in una maxi discarica ricoperta per circa 900 metri quadrati ed alta in alcuni punti sino a cinque metri. Tre le persone denunciate, con un 48enne poi fermato dopo essere stato sorpreso a dare fuoco ai rifiuti.

La maxi discarica dall'alto

Ma andiamo per ordine. Le indagini concluse dai carabinieri forestali del nipaaf (nuclei investigativi di polizia ambientale agroalimentare e forestale) sono state avviate sul finire dello scorso anno. Un sorvolo aereo ha poi permesso ai militari dell'arma di localizzare fra via di Tor Cervara e via Cervara la maxi discarica di rifiuti pericolosi.

Le attenzioni sull'occupazione lì vicino

Da qui le indagini, che hanno portato gli investigatori a concentrare le loro attenzioni sugli occupanti di un ex supermercato che alloggiano in una via lì vicino (circa 70 persone, tutti cittadini romeni). Da qui le investigazioni vecchia maniera che hanno portato i forestali sulle tracce di tre persone, due neo maggiorenni ed un minorenne che avevano dato vita alla maxi discarica scoperta con il sorvolo aereo nel quadrante nord est della Capitale.

"I rifiuti speciali li smaltiamo noi"

L'attività info investigativa ha poi portato i carabinieri del nipaaf a ricostruire il modus operandi della banda che si presentava da meccanici, carrozzieri ed aziende edili offrendo loro il servizio di ritiro e conferimento dei rifiuti. Peccato però che il materiale (anche classificato come speciale e pericoloso) non venisse poi conferito negli appositi luoghi deputati allo smaltimento ma venisse abbandonato nell'area poi individuata a Tor Cervara.

Colti sul fatto

Lo scorso mercoledì il blitz dei carabinieri che hanno sorpreso i tre romeni mentre scaricavano i rifiuti nella maxi discarica. Denunciati a piede libero, sequestrati i furgoni e l'area dove venivano abbandonati i rifiuti, i forestali hanno però dato seguito alle indagini e sono andati nuovamente a dama.

Il giorno dopo hanno infatti sorpreso un quarto cittadino romeno, di 48 anni, con precendenti specifici, mentre dava fuoco ai rifiuti in surplus dando vita a dei roghi potenzialmente tossici. Sottoposto a fermo il 48enne è stato quindi giudicato con rito direttissimo con il giudice che ha convalidato l'arresto condannandolo ad un 1 anno e 4 mesi con obbligo di presentazione alla pg.

Indagini ancora in corso

Sequestrata l'area i carabinieri del nipaaf stanno proseguendo le indagini per accertare i motivi per cui carrozzieri, meccanici e ditte edili si siano affidati alla banda per smaltire i propri rifiuti, senza seguire l'iter prescritto per legge.