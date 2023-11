Abusi edilizi e rifiuti speciali nell'area sottoposta a vincolo ambientale, sequestrata

Abusi edilizi e una discarica abusiva. Siamo nel quadrante est della Capitale, dove la polizia di Roma Capitale ha sequestrato un'area di circa 5mila metri quadrati.

Le indagini degli agenti del Nad (Nucleo Ambiente Decoro) nella zona de La Rustica. I caschi bianchi hanno accertato come il terreno, sottoposto a vincolo ambientale, fosse adibito a discarica di materiale derivante da lavori edili. Nell'area sono stati rinvenuti rifiuti speciali per un volume pari a 20.000 metri cubi.

Per tale attività sono state denunciate alla procura della Repubblica 4 persone che, a vario titolo, hanno partecipato in concorso a tale attività illecita di trasporto, gestione e smaltimento di rifiuti speciali. Sul terreno sono stati rilevati alcuni manufatti edili, tuttora al vaglio degli agenti del V gruppo Casilino per le verifiche del caso.