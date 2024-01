La 'terra dei fuochi' tra Roma e Fiumicino dell'archivista della Regione, lei sui social: "La verità verrà a galla"

Archivista della Regione Lazio, amante dei gatti e dei cani, ma anche impegnata a gestire una maxi discarica abusiva tra Roma e Fiumicino. Una 'terra dei fuochi' che per dieci anni sarebbe stata utilizzata da molti, dai piccoli imprenditori fino ai costruttori edili che pagavano piccole cifre per non sapere più nulla del loro rifiuti.

Questa è la vita che Tiziana Colantoni, 52 anni, avrebbe portato avanti dal 2013 secondo la Polaria di Fiumicino e la procura. La donna, ora sospesa dal suo lavoro, è ai domiciliari. Non teme ripercussioni e, anzi, nel periodo in cui l'indagine era entrate nel vivo aveva rilanciato: "La verità verrà a galla e quando succederà allora pagherò lo spumante a tutti". Colantoni, insieme ai suoi figli di 23 e 19 anni e ad altre nove persone, è finita nei guai con le accuse di reati ambientali, allaccio abusivo alla rete elettrica e a quella idrica, e con il timore che l'inquinamento prodotto da quel terreno possa aver causato danni anche ai terreni a ridosso di Fregene.

Dieci mesi di indagine

L'indagine della Polaria, durata 10 mesi, ha avuto una prima svolta grazie alla segnalazione di alcuni piloti degli aerei che volevano da e verso l'aeroporto di Fiumicino e che erano stati costretti ad atterrare su piste secondarie per le colonne di fumo nero provenienti da un terreno. Così si è scoperchiato il vaso di Pandora.

Tiziana Colantoni e la famiglia quel terreno lo avevano occupato nel 2013 per farne un allevamento di cani - salvati durante il blitz - e un rifugio per gatti. Almeno nelle intenzioni. Poi, in quel terreno dovo prima c'era una stalla, Colantoni si è allargata cacciando anche il pastore incaricato della guardiania: "Sono amica degli Spada". Una amicizia millantata per fargli paura.

Il giro d'affari

E così, grazie ai riscontri fotografici satellitari si è scoperto come per dieci anni in quel terreno venivano accatastati rifiuti speciali e poi bruciati. Si è scoperto anche che lì, pagando tra i 500 e i 1500 euro, si potevano scaricare materiale di risulta, ferro, elettrodomestici, mobili, vernici e scarti di da traslochi. Un via vai di camion per un giro d'affari difficile da quantificare, perché - come si apprende - il prezzario non era fisso.

Gli amici, i clienti fidati, pagavano di meno. "Però i prezzi erano popolari per attirare più clienti. Basti pensare che per un carico di guina altamente inquinante il costo era all'incirca di mille e cinquecento euro", spiegano fonti investigative.

I sospetti

Secondo le stesse fonti interpellate da RomaToday, inoltre, è emerso anche dai rilievi fotografici come il comignolo dell'ex stalla dove venivano bruciati i rifiuti era diventato sempre più largo. Di fatto, il calore ne aveva allargato la via di fuga del fumo. Una testimonianza fotografica, secondo chi ha indagato, che dimostrerebbe come lì i rifiuti venissero accatastati e bruciati con frequenza.

In quel terreno Colontani viveva con la famiglia. La scorsa estate è deceduto la scorsa estate. Adesso Polaria e procura lavoreranno anche per capire se il decesso del fratello possa essere collegato alle precarie condizioni igienico-sanitarie del luogo.