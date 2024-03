Nella periferia est una discarica di rifiuti e veicoli smontati pronti a partire per l'Africa

Elettrodomestici, rifiuti ingombranti e pericolosi e soprattutto centinaia di pezzi di automobili e mezzi pesanti smontati e accastati ovunque. Un deposito non autorizzato, divenuto una immensa discarica a cielo aperto. L'area è satta sequestrata dalla polizia locale in zona Polense/Lunghezzina a Roma est. Migliana di parti di veicoli - alcuni radiati dalla circolazione - pronti per essere esportati in Africa, ed essere rivenduta al mercato nero.

Sono stati gli agenti del VI gruppo Torri, nell’ambito delle attività di contrasto agli illeciti di natura ambientale, a scoprire il deposito di rifiuti in un’area di circa 3000 metri quadri nel VI municipio, oltre i confini del Grande raccordo anulare: all’interno era presente uno stoccaggio di veicoli pronti a partire per il porto di Genova da dove sarebbero poi sbarcati in Camerun, Nigeria e Benin.

Un immenso deposito di mezzi fatiscenti e tonnellate di rifiuti e materiali, quali componenti meccaniche e di carrozzeria di diverse auto. L’area, i mezzi rinvenuti e tutti i materiali sono stati sequestrati. Il responsabile del terreno, un 51enne di nazionalità nigeriana, è stato sanzionato per mancanza di titoli autorizzativi e denunciato per attività illegali di gestione e smaltimento di rifiuti.

Oltre agli accertamenti per risalire alla proprietà dei veicoli ritrovati, sono in corso ulteriori indagini sul commercio irregolare import/export di automobili, furgoni, parti di motori e componentistica, al di fuori dell’Unione Europea.