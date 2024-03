Un cimitero di auto abbandonate in un terreno privato

Un cimitero di auto in un terreno privato alle pendici di Tivoli. Duecento metri quadri trasformati in discarica. L'area è stata sequestrata.

L'intervento degli agenti della polizia locale di Tivoli mercoledì 27 marzo, in via Primo Levi, zona Paterno-Villa Adrina. Un terreno privato dove è stata accertata la presenza di numerosi veicoli in stato di abbandono, diverse carcasse di auto ed altri rifiuti speciali quali pneumatici, parti di veicoli e scarti ferrosi, sparsi su tutta l’area, di circa 200 metri quadrati.

Il terreno è stato pertanto sottoposto a sequestro penale per la violazione delle norme di tutela ambientale. Il proprietario dell’area, un italiano di 53 anni, è stato denunciato alla magistratura. Le indagini proseguiranno per approfondire gli aspetti legati alla natura della detenzione dei rifiuti speciali ed alle loro conseguenze.