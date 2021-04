Discarica di rifiuti pericolosi e roghi tossici nell'area sottoposta a vincolo paesaggistico

Roghi tossici ed una discarica di rifiuti pericolosi in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. A dare vita allo scarico illegale un 60enne, scoperto e denunciato dai carabinieri forestali di Palombara Sabina assieme ai volontari dell'associazione Fedra.

Secondo quanto accertato dai militari l'uomo aveve trasformato il suo terreno di campagna a Palombara Sabina, Comune della provincia nord di Roma, in un'area dove aveva sversato anche rifiuti considerati pericolosi e speciali, abbandonati in una scarpata alta una decina di metri.

Oltre che per l'accumulo di rifiuti il 60enne è stato denunciato anche per gestione e combustione illecita, oltre che per aver realizzato con il tempo una strada pavimentata con scarti edili.

Nella discarica i militari hanno trovato di tutto: dall'eternit alle bombole di gas, oltre a lattina di olio con residui, guaina catramata, mobili, materassi, televisori, calcinacci e pneumatici.