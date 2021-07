Duemila metri quadri di rifiuti pericolosi vicino un torrente, sequestrata discarica abusiva

Un'area, di circa 2mila metri quadri, adibita a discarica illegale di rifiuti anche pericolosi. Ad allestirla due ragazzi di 23 anni, amministratore delegato e direttore tecnico di una società di gestione di rifiuti, su un terreno adiacente alla sede della propria azienda in zona Maglianella.

A scoprire la discarica illegale gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), nell'ambito delle attività di controllo interforze di Polizia Locale e Polizia Metropolitana di Roma Capitale sulla filiera della gestione e dello smaltimento illegale di rifiuti pericolosi. Oltre al sequestro del terreno nel quadrante sud della città, le due le persone che l'avevano allestita sono state denunciate per gravi violazioni alle norme ambientali.

Nel dettaglio i 'caschi bianchi' hanno scoperto un deposito per il recupero e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non, privi delle necessarie autorizzazioni e senza alcun rispetto delle disposizioni previste in materia di tutela ambientale. Gravi i pericoli per la salute pubblica e per l'ambiente derivanti da tale attività, esercitata per di più in prossimità di un torrente presente nella zona, con il conseguente danno a livello di inquinamento delle falde acquifere.

Notevole la quantità di rifiuti speciali trovati sul luogo: apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche, rottami metallici, rifiuti plastici e di varia natura. Per tali motivi la Procura della Repubblica di Roma ha disposto il sequestro preventivo dell'intera superficie e dei container destinati alla raccolta dei rifiuti.

Grazie agli accurati accertamenti, svolti dagli agenti della Polizia Locale unitamente al personale della Polizia Metropolitana di Roma Capitale, è stato possibile porre fine all'attività illegale realizzata su un'area, che era stata appositamente occultata, pertanto non visibile dalla strada, attraverso l'uso di teli oscuranti.

Ulteriori indagini sulla provenienza del materiale rinvenuto e su altri presunti illeciti sono tuttora in corso.