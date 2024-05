Una discarica abusiva nella zona della nuova Fiera di Roma: sequestrata un'area di 3000 metri quadrati

Un'area di 3 mila metri quadri trasformata in discarica abusiva: è quanto scoperto dai carabinieri della Stazione di Ponte Galeria alla nuova Fiera di Roma, che l'hanno posta sotto sequestro. Parallelamente i carabinieri della Compagnia di Roma-Ostia hanno effettuato controlli a tappeto nelle zone di Massimina, Piana del Sole e Fiera di Roma, nel municipio XI: il bilancio è di due arresti e sette contravvenzioni al codice della strada.

I controlli

Nel corso delle attività, finalizzate a contrastare fenomeni legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e di degrado urbano, i carabinieri hanno controllato 95 persone e 68 autoveicoli. Due uomini sono stati arrestati: il primo colto in flagranza di reato per evasione, perché assente al momento del controllo effettuato nella sua abitazione, in violazione delle prescrizioni impostegli, è stato rintracciato nelle vicinanze dell’edificio, senza un valido motivo che giustificasse l’uscita. Il secondo è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione per il reato di atti persecutori, a seguito dei reiterati comportamenti offensivi e minacciosi nei confronti dell’ex compagna.

Le verifiche sulle strade e a Fiera di Roma

I controlli sono stati estesi anche alla circolazione stradale: sono sette le contravvenzioni elevate al codice della strada, con sanzioni che ammontano complessivamente a 4.345 euro. I carabinieri della Stazione di Ponte Galeria, inoltre, hanno riscontrato la presenza di scarti di lavorazione di alluminio, materiali di varia natura e calcinacci abbandonati nelle aree di parcheggio esterne all’ingresso ovest della nuova Fiera di Roma, contrassegnate dalle lettere A, B e C. Per questo i militari hanno posto sotto sequestro un’area di 3mila metri quadrati.