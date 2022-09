Pneumatici e resti d'auto: scoperta discarica abusiva

Una discarica di pneumatici e pezzi d'auto, ai bordi di un torrente, su un terreno comunale. Siamo a Montorio Romano, ai confini tra la provincia di Roma e quella di Rieti. Qui, i carabinieri della stazione di Nerola, unitamente ai colleghi carabinieri Forestali di Palombara Sabina, hanno individuato una vasta area comunale a ridosso di un fosso torrentizio invaso da grossi rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali da attività di officine meccaniche, tra i quali numerosi pneumatici.

Trattandosi di abbandono incontrollato di rifiuti su terreno comunale, è stato segnalato al sindaco di Montorio Romano, con invito a provvedere rapidamente alla bonifica dell’area ed alla sua messa in sicurezza per evitare che si ripeta in futuro questa cattiva abitudine.