La maxi discarica abusiva di 45 mila metri quadrati a Casal Lumbroso. Trovati rifiuti interrati

Una maxi discarica abusiva, con parte dei rifiuti già interrati. Uno scenario preoccupante, scoperto dalla polizia locale di Roma Capitale che stava sorvegliando un cantiere sospetto in zona Eur. Da qui le indagini del IX gruppo Eur e dell'unità di sicurezza pubblica emergenziale, hanno acceso il faro su un terreno nella zona di Casal Lumbroso.

Nell'area di circa 45 mila metri quadri, ora posta sotto sequestro, sono state rinvenute tonnellate di rifiuti edili, calcinacci, materiale plastico, che gli addetti ai lavori del cantiere sversavano illegalmente. Rifiuti, speciali e non, interrati a diversi metri di profondità. Non solo.

Nell'area interessata su cui erano in fase di realizzazione le fondamenta per la costruzione di alcuni edifici, secondo quanto emerso, i mezzi scaricavano il materiale, per poi interrarlo. Il responsabile, un italiano di 45 anni, è stato deferito all'autorità giudiziaria per l'attività illegale, oltreché per il grave impatto ambientale. Le indagini della polizia locale proseguono.