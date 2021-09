Tor de Cenci, disabile aggredito alle spalle e rapinato mentre passeggia in strada

Il ladro gli ha strappato la collanina d'oro per poi fuggire. La vittima, un disabile di 30 anni, ha denunciato il fatto ai carabinieri

/ Viale dei Caduti per la Resistenza

Stava camminando in strada, in viale dei Caduti della Resitenza. Una passeggiata vicino casa, nella mattinata di venerdì scorso quando un uomo l'ha aggredito alle spalle e gli ha derubato una catenina d'oro con un crocifisso. Vittima, un disabile di 30 anni che fortunatamente non è rimasto ferito e che ha denunciato poi il fatto ai carabinieri.

Stando al suo racconto, all'altezza del ponte che collega Tor de Cenci con Spinacato, il 30enne stava camminando intorno alle 11:30 quando una Ford Fiesta grigia si è fermata.

"Non mi sono accorto di molto. Ho sentito solamente un uomo che alle spalle mi strattonava. Poi mi ha strappato via il crocifisso d'oro, correndo in auto dove lo aspettava un complice", il racconto della vittima. La Ford era una di quelle vecchio modello, ha raccontato il 30enne disabile ai carabinieri di Tor de Cenci che sono sulle tracce del ladro e del suo complice.