Ladro in casa in pieno giorno, disabile minacciato e rapinato

Faccia a faccia con il ladro d'appartamento. Minacciato e rapinato in casa in pieno giorno. Vittima un disabile, derubato di oro e un orologio. Il furto in appartamento, poi diventato rapina, in un'abitazione di Casal de' Pazzi. Scappato, il malvivente è ricercato dalla polizia.

Furti a Casal de' Pazzi

Sono le 12:30 di sabato quando un ragazzo arriva sotto un condominio in via San Leonardo Romito, nel territorio del IV municipio Tiburtino. L'uomo citofona al campanello di un appartamento. All'interno un disabile, un romano di 59 anni con problemi di deambulazione che non gli permettono di alzarsi rapidamente e di rispondere. Forse certo di trovare l'abitazione vuota il giovane che si trovava al piano terra ha quindi forzato la porta finestra del bagno della casa presa di mira.

Faccia a faccia con il ladro

Una volta nell'appartamento, in camera da letto, il 59enne si è trovato faccia a faccia con il ladro. Armato del cacciavite con il quale aveva aperto la finestra, il malvivente ha quindi minacciato il proprietario. Dopo aver frugato in casa il ladro ha quindi rubato dell'oro e un orologio. Poi la fuga, attraverso la stessa finestra del bagno dal quale era entrato.

Indaga la polizia

Impaurito ma illeso, è stato lo stesso 59enne a richiedere l'intervento al 112. Ascoltato dagli investigatori l'uomo ha riferito loro di un ragazzo italiano, riuscito per il momento a far perdere le proprie tracce. Sul caso indaga la polizia,