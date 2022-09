Disabile precipitato dal balcone: polizia non aveva mandato di perquisizione. Gli agenti saranno ascoltati

Non c'era nessun mandato di perquisizione da parte della procura di Roma. Gli agenti della polizia di Stato avrebbero quindi agito di propria iniziativa. È quanto emerge dai primi sviluppi investigativi in relazione all'episodio avvenuto in un appartamento in zona Primavalle, periferia nord-ovest, dove Hasib Omerovic, un disabile di 38 anni, è precipitato dalla finestra nel corso di una "visita" delle forze dell'ordine.

Resta da chiarire, dunque, se quanto avvenuto il 25 luglio scorso sia stato frutto di una iniziativa coordinata da un funzionario oppure di una decisione presa dagli agenti senza consultare i dirigenti.

Ascoltati i vicini

Sul caso, il capo della Polizia Lamberto Giannini che sta seguendo "in prima persona gli accertamenti" ha garantito "la massima trasparenza e una costante collaborazione" alla procura. Per questa vicenda i pm di piazzale Clodio procedono al momento contro ignoti, ipotizzando il reato di tentato omicidio. Nel frattempo gli uomini della squadra mobile, a cui la Procura di Roma ha delegato le indagini, hanno ascoltato i vicini di casa della famiglia Omerovic.

Il blitz della polizia dopo un post su Facebook

Secondo quanto emerso, inoltre, a far scattare la "visita" della polizia sarebbe stato il post apparso - e poi rimosso - sulla pagina Facebook di quartiere in cui si accusava direttamente l'uomo di molestare le donne a spingere la Polizia ad effettuare un controllo nell'abitazione di Hasib Omerovic, il 36enne precipitato dalla finestra della sua abitazione a Primavalle a Roma il 25 luglio scorso. Un controllo 'preventivo', come avviene spesso in casi analoghi.

Proprio il giorno prima della vicenda su Facebook era comparso il post con la foto di Omerovic e l'avvertimento di fare attenzione "a questa specie di essere che importuna le ragazze". Seguito da un avvertimento: "bisogna prendere provvedimenti".

Una "visita" per prevenire

Un post, secondo quanto si apprende, che sarebbe stato segnalato anche ai poliziotti di Primavalle. E così che il controllo dei 4 agenti sarebbe stato fatto, secondo fonti ascoltate da RomaToday, per identificare il soggetto ma non solo. L'iniziativa sarebbe stata dettata per prevenire eventuali violenze nei confronti dei residenti che per evitare possibili forme di giustizia fai da te. Una situazione che avrebbe portato gli agenti ad agire anche in assenza di denuncia. Saranno le indagini della procura, ad ogni modo, a far chiarezza sull'intero episodio.