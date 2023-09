Direttore romano del cantiere Tav massacrato di botte con una mazza da baseball

Massacrato di botte con una mazza da baseball all'uscita dal cantiere dell'Alta Velocità di Montebello Vicentino, in provincia di Vicenza. Vittima un 66enne romano, direttore tecnico della ditta Salcef, azienda romana che si occupa della Tav. Era lo scorso 2 maggio quando il dirigente venne pestato da tre uomini poi scappati. Identificati dai carabinieri dopo cinque mesi d'indagine sono stati arrestati dagli stessi militari dell'Arma venerdì 22 settembre. In manette sono finiti tre uomini di 45, 46 e 52 anni, residenti a Milano, Brugherio (provincia di Monza) e Pioltello, comune della provincia milanese.

Quel giorno, i tre - stando a quanto ricostruito dai militari del nucleo investigativo di Vicenza - erano arrivati con un Suv nero dalla Lombardia e avevano aspettato che la vittima designata lasciasse il cantiere. Appena l'uomo era uscito in macchina dal cancello, gli aggressori gli avevano sbarrato la strada con la loro auto ed erano scesi dal veicolo a volto coperto e con una mazza da baseball in mano. In venti secondi, il manager era stato pestato a sangue ed era finito in ospedale con fratture e lesioni a braccia e gambe, dalle quali non è ancora guarito.

Mentre il 66enne era stato salvato dall'intervento dei colleghi e degli operai, i tre erano scappati riuscendo a far perdere le proprie tracce. Gli investigatori, dopo aver scoperto che la targa del Suv era stata modificata, sono pian piano risaliti alla vera identità dei componenti del branco, adesso finiti in cella in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Uno di loro era anche sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali da oltre un anno e non avrebbe potuto lasciare il territorio della Lombardia.