La direttrice che sventa la rapina alle poste

Stava consegnando i ticket agli anziani in fila per la pensione in attesa fuori dall'ufficio postale quando è stata avvicinata da due uomini con il volto nascosto dalle mascherine chirurgiche. Senza clamore uno dei due ha quindi mostrato una pistola alla direttrice delle Poste minacciandola: "E' una rapina, dammi i soldi" e l'ha fatta entrare nei locali. La funzionaria ha però mantenuto il sangue freddo e dopo qualche passo ha risposto al rapinatore: "La cassaforte non si apre. E' temporizzata". Un secco "no" che ha fatto desistere il malvivente, scappato poi a mani vuote con i complici. La tentata rapina a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea.

I fatti alle 10:30 di giovedì 1 novembre davanti alle decine di utenti presenti dentro e fuori i locali di largo San Lorenzo. Tre i rapinatori, con i cappelli da baseball e le mascherine, che si sono divisi i ruoli in un copione assodato: un uomo alla guida di un'auto ed uno dei due malviventi fuori dagli uffici a fare il 'palo' all'ingresso. Il terzo - armato di pistola - ha minacciato la funzionaria andando con lei verso gli sportelli dove erano a lavoro gli impiegati delle Poste.

Nonostante le minacce la direttrice ha comunicato al malvivente che non avrebbe potuto aprire la cassaforte. Tanto è poi bastato per farlo desistere dai suoi intenti criminali. Una volta fuori dagli uffici con il complice è quindi salito a bordo di un'auto - alla cui guida c'era la terza persona - e si sono dati alla fuga.

Scossa ma illesa, la direttrice ha quindi richiesto l'intervento al 112. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione Tor San Lorenzo e quelli del nucleo radiomobile della compagnia di Anzio. Ascoltata la testimonianza della direttrice e delle persone presenti i militari dell'arma hanno acquisito le immagini di videosorveglianza delle Poste e delle attività commerciali vicine a caccia di elementi utili a risalire alla banda di rapinatori, riuscita al momento a far perdere le proprie tracce.