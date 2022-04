La direttrice dell'hotel picchiata da quattro turisti

Picchiata nell'hotel da lei diretto da quattro turisti in visita nella Capitale. A vedersela brutta la direttrice di una struttura ricettiva di Roma nord, aggredita e costretta poi alle cure dell'ospedale.

L'intervento dei carabinieri in un albergo in zona Tor di Quinto dove la donna, per futili motivi, è stata aggredita a calci e pugni ed è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso, in codice giallo, presso l’ospedale San Pietro.

Ad picchiarla quattro turisti spagnoli con i quali aveva avuto una lite. Mediante richiesta al 112 sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno identificato i 4 turisti iberici. La loro posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.