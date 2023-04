Direttore del supermercato precipita dal tetto dell'esercizio commerciale, è grave

Era salito sul tetto del supermercato per sistemare i pannelli fotovoltaici. Poi la caduta nel vuoto, da diversi metri d'altezza. Apparso da subito in condizioni gravi è stato fatto atterrare l'elisoccorso che lo ha trasportato d'urgenza in ospedale. L'incidente sul lavoro è avvenuto sabato a Massimina, a rimanere ferito il direttore dell'esercizio commerciale.

L'intervento dei soccorritori intorno alle 13:30 del 22 aprile davanti ad un supermercato che si trova in via Romano Guerra. Qui, secondo quanto accertato sino a questo momento dalla polizia, il 63enne direttore del supermercato - un cittadino indiano - era salito sul tetto per controllare i pannelli solari. Poi sarebbe inciampato precipitando nel vuoto davanti alle decine di persone che si trovavano sul posto.

Affidato alle cure del personale medico del 118 è stato quindi trasportato d'urgenza con l'eliambulanza in codice rosso all'ospedale San Camillo. Ascoltati i testimoni starà ora agli agenti del commissariato Monteverde di polizia ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.