Serve birra nel pub ma senza green pass, multati dipendente e titolare

Serviva pinte di birra ai clienti del pub ma non aveva il green pass. Succede in un locale del Centro Storico della Capitale. A sanzionare il lavoratore i carabinieri del comando piazza Venezia nel corso di alcuni controlli eseguiti nell'esercizio commerciale. I militari hanno pertanto multato il dipendente, per 600 euro, in quanto sprovvisto della certificazione verde ed anche il titolare, per 400 euro, per aver omesso il controllo del possesso del green pass sul luogo di lavoro.

Le sanzioni nel corso dei controlli da parte dei carabinieri del comando provinciale di Roma volti al rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19, in particolare sul tipo di mascherina in uso e sull’obbligo della certificazione verde rinforzata sui mezzi pubblici.

Verifiche che oltre che nella Capitale sono state eseguite anche in provincia come a Tivoli, dove i militari della compagnia tiburtina hanno svolto ancora delle verifiche al capolinea degli autobus in arrivo dalla Capitale. Sessanta le persone controllate, 7 delle quali sanzionate per mancato possesso del green pass e 3 per il mancato utilizzo della mascherina ffp2.

A Colleferro, invece, i carabinieri della locale compagnia hanno sanzionato due persone sorprese a passeggiare su corso Garibaldi senza i previsti dispositivi di protezione individuali. I militari della compagnia di Anzio, infine, hanno effettuato controlli all’interno di numerosi esercizi commerciali del litorale, nei comuni di Anzio, Nettuno e Ardea, sanzionando due presone per mancato utilizzo della mascherina.

A Pomezia, infine, gli uomini dell'arma della compagnia pometina hanno eseguito verifiche all’interno di due strutture ricettive sanzionando due dipendenti e i rispettivi gestori: i primi perché esercitavano attività lavorativa sprovvisti di green pass e i secondi per non aver eseguito i controlli circa il possesso della regolare certificazione del personale dipendente.