Dipendente comunale morto a 58 anni per l'amianto, Roma Capitale condannata. Alla famiglia "solo" 61mila euro

La Corte di Appello ha condannato Roma Capitale all'indennizzo di "sole" 61mila euro per la morte del dipendente Armando Cecconi avvenuta all'età di 58 anni per un mesotelioma polmonare causato dall’esposizione all’amianto in ambiente lavorativo. Nessun risarcimento è stato accordato alla moglie Giovanna Colasanti, e al figlio Emanuele, che all'epoca della morte del padre aveva 24 anni.

Chi era Armando Cecconi

Una storia drammatica ricostruita anche grazie all'aiuto dell'osservatorio nazionale amianto che ha seguito il caso. Armando Cecconi aveva lavorato come netturbino comunale per un anno dal 1970 dal 1971. Poi dal '71 fino al 1984 come addetto allo smistamento della posta presso la sede di via dei Cerchi e dall'84 al 1994 come commesso manutentore presso la stessa sede. Nel 2002 la notizia della diagnosi di un versamento pleurico destro che poi diventerà mesotelioma polmonare. Dopo una chemioterapia e altre cure, Cecconi morì il 14 agosto 2004.

Amianto ovunque

Secondo quanto emerso, Armando Cecconi per tutta al sua vita professionale come dipendente comunale era stato esposto a "a polveri e fibre di amianto" che avevano la capacità di "irritare le vie respiratorie", perché a contatto con "aria contaminata respirata ogni giorno". Le perizie CTU, sia quella ingegneristica avvenuta nel 2022 che quella medico-legale del 2023, confermano l'esposizione alla fibra killer durante la manutenzione degli impianti.

"L'amianto era ovunque nelle tubazioni, nelle guarnizioni di impianti termici e, in generale, sugli impianti tecnologici", come spiega l'osservatorio nazionale amian. Nonostante la legge imponesse l'impiego di misure preventive, il Comune di Roma non avrebbe però adottato le precauzioni necessarie per proteggere la salute del dipendente.

La graduale sostituzione dell’amianto con materiali aventi analoghe caratteristiche, ma meno rischiosi dal punto di vista ambientale e della salute, infatti, avvenne solo nel 1992: troppo tardi per Armando Cecconi che nel dicembre 2002 riceve la tragica diagnosi di "mesotelioma epitelioide alla pleura" che, dopo un calvario di durato due anni, causa la morte.

"La nostra era una famiglia monoreddito"

La tragedia ha avuto conseguenze terribili per la famiglia, racconta il figlio Armando: "Papà era consapevole della sua fine imminente, costretto a vivere nella lucidità agonica fino all’ultimo giorno tra atroci dolori fisici e attacchi di ansia. Per noi è stato devastante sotto tutti i punti di vista. La sua malattia ha portato con sé una pesantissima conseguenza economica".

"La nostra era una famiglia monoreddito, la sua morte ci ha distrutti, ci è crollato il mondo addosso. - ha spiegato il figlio - Io avevo 24 anni e lui era la nostra unica fonte di sostentamento. Abbiamo dovuto vendere casa perché non riuscivamo a pagare il mutuo. Siamo stati anche ospiti in una depandance in un garage. Ho dovuto abbandonare i miei sogni per fare il facchino e invece avrei voluto fare l'attore, frequentavo la scuola di teatro Petrolini diretta da Fiorenzo Fiorentini".

"Ricordo per un giusto risarcimento"

Nonostante le evidenze e il legame tra la patologia e l'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, Roma Capitale ha negato la propria responsabilità e si è appellata alla prescrizione aggiungendo ulteriore dolore alla famiglia già provata da una perdita così ingiusta.

Ezio Bonanni, presidente dell'osservatorio nazionale amianto e legale dei Cecconi ha annunciato una battaglia in Cassazione dove verrà richiesto "un risarcimento adeguato non solo per il danno economico, ma anche per il dolore inflitto alla famiglia", che al momento otterrà "solo" 61.434,96 euro di liquidazione.