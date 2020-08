Metro B, dipendente Atac colpisce con un calcio un uomo in stazione

Un video di pochi secondi, trentasette totali. Le immagini, sfocate, raccontano di un uomo in pantaloncini alla stazione Ponte Mammolo che cerca di entrare nel gabbiotto Atac. Da lì in poi gli animi si sono scaldati, tanto che il dipendente dell'azienda pubblica ha colpito quella persona con un calcio dritto nel petto. Frammenti video che, secondo quanto apprende RomaToday, sono stati acquisiti e verranno esaminati con cura.

Andiamo con ordine. I fatti si sono consumati sabato sera, intorno alle 20:30, a Ponte Mammolo, una fermata della linea B della metropolitana di Roma. Un uomo, andatura barcollante, si avvicina al gabbiotto Atac. Dal video, diffuso nelle chat e pubblicato anche da Welcome to Favelas, si sente un vociare e poi l'intimazione del dipendente dell'azienda romana: "Devi uscire fuori, non hai capito".

"Esci fuori, esci fuori. Ti sfondo". Ripetuto più volte, con spiccato accento romano, e poi un calcio in pieno petto con l'uomo che tentata di entrare nel gabbiotto quasi a terra dopo il colpo subito. Il tutto sotto gli occhi degli utenti Atac in metro, tra loro anche molti giovani.

Sul posto, allertate, si sono dirette le forze dell'ordine. Nessuno è stato denunciato ma Atac vuole fare luce sulla vicenda. Secondo quanto emerso verranno infatti acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza di Ponte Mammolo, così come verrà ascoltata la versione del dipendente.

Una prassi dovuta quella di Atac, per cercare di chiarire il fatto al meglio e prendere eventuali sanzioni con il proprio dipendente.

Nei frammenti video si cercherà di capire anche l'antefatto della vicenda: l'uomo che si è avvicinato al gabbiotto, prima di cercare di entrare nell'area senza permesso, avrebbe infatti danneggiato una anta delle porte di accesso ai disabili in stazione. Ed effettivamente, nei pressi del gabbiotto, sono stati rinvenuti pezzi di vetro in fratumi.

Un frammento del video

Le immagini del varco per i disabili danneggiato

