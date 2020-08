Dipendente Atac colpisce con un calcio un uomo, l'azienda: "Gesto grave. Lavoratore allontanato"

Atac non ha voluto aspettare oltre. Un giorno dopo la pubblicazione del nostro articolo, l'azienda ha provveduto "all'allontanamento provvisorio dalle attività lavorative" del dipendente ripreso da un video proprio mentre spintona e poi colpisce con un calcio al petto un uomo in stazione.

"Un fatto grave", lo ha definito Atac che già come rivelato nella giornata di lunedì da RomaToday, ha avviato una indagine per ricostruire la vicenda. Secondo quanto emerso, i fatti si sono consumati sabato sera a Ponte Mammolo, fermata della linea B della metropolitana di Roma.

Cosa è successo alla stazione di Ponte Mammolo

Un uomo, andatura barcollante, si avvicina al gabbiotto Atac. Il dipendente lo allontana, lo spinge via, gli urla contro e poi lo colpisce un calcio in pieno petto. Il tutto sotto gli occhi dei diversi utenti della metropolitana. L'uomo, prima di cercare di entrare nell'area di Atac senza permesso, ha danneggiato una delle porte di accesso ai disabili in stazione.

Atac: "Episodio di assoluta gravità"

Un fatto, questo, comunque non giustificabile secondo Atac che condanna l'atteggiamento violento del proprio dipendente come si evince dalla nota diffusa dall'azienda dei trasporti di Roma nella mattinata odierna: "In relazioni alle immagini diffuse su un video, nel quale si vede un operatore di stazione in servizio nella stazione di Ponte Mammolo colpire un utente che stava cercando di introdursi nel box riservato al personale, Atac ha immediatamente avviato gli accertamenti non appena ha avuto contezza del filmato".



"Nelle more degli esiti delle attività ispettive avviate per l'accertamento dei fatti, Atac ha già provveduto all'allontanamento provvisorio dalle attività lavorative del dipendente responsabile del gesto che, a prescindere dalla dinamica che verrà accertata, l'azienda giudica di assoluta gravità", concluce Atac che ha quindi deciso ci mettere temporaneamente "in panchina" il proprio lavoratore in attesa di far piena e definitiva luce sulla vicenda.

Un frammento del video

