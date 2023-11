Dipendente Ama dorme nel mezzo di servizio: era ubriaco fermo al semaforo

Fermo con il mezzo Ama al semaforo, accostato a ridosso dell'incrocio tra via Casilina e viale Alessandrino. A trovarlo in stato di incoscienza, al posto del guidatore, sono stati alcuni passanti che, intorno alle 2:30 della notte di venerdì 10 novembre, hanno chiamato il numero unico per le emergenze supponendo un malore. Invece la realtà ha raccontato ben altro.

Il dipendente Ama stava dormendo perché era troppo ubriaco. Sul posto il personale 118 che gli ha prestato i primi soccorsi, la polizia di Stato e la polizia locale che, una volta fatto l'etilometro, ne ha confermato la positività all'alcol test.

In via Casilina, così, è giunto un caposquadra di Ama che ha preso in consegna il mezzo, visto che il dipendente trovato alticcio non sarebbe stato in grado di condurre il camion. Gli agenti della locale hanno redatto un verbale sull'intervento in attesa di capire se il lavoratore Ama verrà sanzionato o denunciato e non è detto che avvenga, visto che il mezzo era fermo e non marciante.