Rogo Ciampino, valori diossina ancora in aumento. Sopralluogo al mercato settimanale

Secondo l'Arpa Lazio non si può parlare di peggioramento, ma i dati di diossina nell'aria dopo il rogo di Ciampino restano alti. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Arpa Lazio, crescono sia i valori rilevati dalla centralina all'interno del sito, passati da 37 pg/m3 rilevati il 29 luglio - a 24 ore dal rogo in via Ferrari - a 42 pg/m3 rilevati il giorno dopo (contro una soglia indicata dall'Oms di 0,1-0,3 pg/m3), sia quelli della centralina posta a 600 metri di distanza, saliti da 3,3 pg/m3 a 4 pg/m3.

Salgono anche i PCB (policlorobifenili), da 1.000 a 6.700 pg/m3 dentro il sito e da 340 a 418 pg/m3 nella centralina posta a distanza. Migliorano invece i valori del benzopirene, comunque sempre altissimi: da 94 a 11 ng/m3 all'interno del sito (ma il valore soglia è fissato a 1 ng/m3) e da 0,3 a 0,1 ng/m3 all'esterno, dove quindi il valore è inferiore al limite di rischio. Il tutto in attesa dei dati sulla giornata di lunedì, quando l'incendio era stato praticamente domato dai vigili del fuoco.

Giovedì, i sindaci di Ciampino e dei territori dei Castelli romani, saranno presenti a un tavolo tecnico indetto dal presidente della regione Lazio Francesco Rocca con la Asl e Arpa per definire i provvedimenti necessari per la tutela della salute dei cittadini.

Sopralluogo al mercato settimanale

La sindaca di Ciampino Emanuela Colella e l'assessore alle attività Produttive Fabrizio Tulli, mercoledì mattina si sono recati al mercato settimanale del comune alle porte di Roma, presso il presidio fisso della protezione civile, per incontrare i cittadini e verificare lo svolgimento delle attività in sicurezza dopo l'incendio.

"Il mercato odierno si è svolto in piena sicurezza, grazie anche alla presenza degli agenti della polizia locale e dei volontari della Protezione civile, sempre in prima linea in caso di emergenza. Abbiamo fatto visita agli operatori presenti cercando di supportarli nelle operazioni più corrette anche per la pulizia di fine giornata. Abbiamo informato i cittadini presenti di quanto stiamo mettendo in campo, ricordando le prescrizioni fornite da Asl in caso di fumo o odore intenso. Invito tutti a seguire i canali ufficiali per restare sempre aggiornati", ha spiegato Colella mente sul sito del comune di Ciampino è stata creata una sezione ad hoc con aggiornamenti in tempo reale.

Tutela per la salute di cittadini e lavoratori

Nel frattempo le associazioni e le sigle sindacali tornano a farsi sentire. "Servono chiarezza su quanto è accaduto e sulle misure che si intendono adottare per scongiurare il ripetersi di eventi del genere in un centro di raccolta rifiuti che, meno di un anno fa, è stato oggetto di intervento per un incendio di minori proporzioni e fortunatamente subito domato", spiegano il una nota il gruppo Cives Ciampino, il Comitato No Antenna Ciampino, il Comitato riduzione impatto ambientale aeroporto di Ciampino (Criaac), Legambiente "Il riccio", Comitato No Inceneritore Santa Palomba.

"I cittadini reclamano la tutela del loro diritto alla salute, e le istituzioni tutte devono dare subito risposte concrete. Per questo abbiamo organizzato una conferenza stampa a Ciampino per il giorno 4 agosto alle ore 10 presso l'Auditorium della Chiesa Beata Vergine del Rosario in Viale J. F. Kennedy 50/E", fanno sapere le associazioni che hanno invitato anche i rappresentanti politici di Comune e regione Lazio.

Per i Cobas l'accento va messo anche sulla tutela dei lavoratori: "La sicurezza e la salute non sono by-passabili e bisogna obbligare le aziende a investire in tal senso. Bisognerebbe impedire gli appalti al ribasso, per esempio, perché nel settore della Igiene Ambientale sono sovente causa di tagli alle spese di sicurezza delle attività lavorative". Il Cobas Igiene Ambientale "esprime preoccupazione per i dati dell'Arpa considerate le elevate concentrazioni di diossine rilevate dalle centraline" e chiede "che vengano sottoposti ad accertamenti sanitari urgenti i lavoratori di Eco Logica 2000 che in maniera diretta hanno dovuto far fronte all’incendio all’interno dello stabilimento di Ciampino e, altresì, chiede, che vengano dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale (mascherine) e qualsiasi altro dispositivo venga ritenuto utile, tutti i lavoratori della zona dei Castelli Romani".