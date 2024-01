Omicidio Alexandru Ivan, preso il secondo ricercato: si nascondeva a Treviso

Il secondo uomo ricercato in merito alle indagini per l'omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso a Pantano, è stato catturato dai carabinieri. Si tratta di Dino Petrow, cugino di Corum Petrow già arrestato con l'accusa di concorso in omicidio e di aver organizzato l'incontro chiarificatore con il patrigno della vittima. A lui i militari sono arrivati dopo una lunga indagine.

Dino Petrow, 33 anni, era scappato a Treviso e aveva trovato rifugio da una zia. Al momento non è chiaro se volesse scappare all'estero. Secondo i riscontri investigativi, inoltre, avrebbe partecipato in prima persona alla lite al bar sull Casilina, quella nel quale è scoppiata la rissa con Tiberiu Maciuca, il 29enne attuale compagno della madre di Alex.

La lite al bar

Stando a quanto ricostruito, inoltre, Dino Petrow avrebbe colpito con una testata in bocca il patrigno di Alexandru Ivan, per poi prenderlo a calci una volta a terra, nella lite consumata due ore prima della sparatoria alla stazione di Pantano. Dopo quella discussione Tiberiu Maciuca e Corum Petrow si sentirono via Messenger per concordare un appuntamento chiarificatore. Ma l'incontro risulterà una trappola.

Le indagini continuano

Le indagini dei carabinieri e della procura, secondo quanto appreso, vanno avanti senza sosta nonostante il primo fermo. Al momento non è ancora chiaro chi sia stato a sparare. Secondo quanto ricostruito da chi indaga, nella vettura dalla quale sono partiti gli spari c'erano Corum e Dino Petrow e altri due uomini. Secondo la versione di Corum Petrow, data ieri davanti al gip, invece no, le auto sarebbero state di più e gli spari sarebbero partiti da un'altra vettura. Stando alle indagini, inoltre, il vero obiettivo dell'agguato sarebbe stato proprio Maciuca e non il giovane Alexandru.

Articolo in aggiornamento