Ferito a colpi di bottiglia per difendere l'amica da due rapinatori

Ha provato a difendere una sua amica da due rapinatori. Un'onta per la coppia di criminali che si è scagliata contro l'uomo ferendolo a colpi di bottiglia. L'aggressione nella zona di Villa De Sanctis, a Centocelle.

I fatti all'alba di questa mattina quando un cittadino del Perù di 29 anni è giunto autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale Vannini a Torpignattara, ferito con tagli alla spalla e al braccio.

L’uomo ha riferito di essere stato ferito, con cocci di bottiglia, da due uomini che avevano tentato di rubare la borsa a una sua amica in via dei Gordiani, angolo via Casilina.

Per difendere la donna aveva ha una colluttazione con i due soggetti, al momento rimasti ignoti. In ospedale sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Roma Casilina che indagano sull’accaduto.