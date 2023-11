Diciottenne finisce nei guai, aveva in auto una mazza da baseball

Giro di vite nei quartieri Flaminio e Ponte Milvio, finalizzato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado. Nelle ultime ore i carabinieri hanno identificato 75 persone ed eseguito verifiche su 42 veicoli. Il bilancio dell'attività è di due persone denunciate in stato di libertà, altre quattro segnalate al prefetto come assuntori di sostanze stupefacenti e 8 esercizi commerciali controllati.

Nelle ore serali, i carabinieri hanno eseguito numerosi posti di controllo alla circolazione stradale lungo le vie principali, denunciando a piede libero: un 18enne romano, controllato in viale di Tor di Quinto, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball occultata nella sua auto, un 34enne dell’Honduras invece, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di permanenza in casa dalle ore 20.00 alle ore 07.00 è stato sorpreso in strada privo di alcuna autorizzazione in orario a lui non consentito.

Nel corso dei controlli agli esercizi commerciali i militari hanno sanzionato amministrativamente due titolari di attività per violazioni della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e per aver impiegato addetti alla sicurezza privi della prevista qualifica per un importo complessivo di 4.000 euro.