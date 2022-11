Diabolik ucciso da un proiettile in dotazione alla polizia

Nuovo punto interrogativo sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, il capo ultrà della Lazio ucciso a Roma nel 2019 al Parco degli Acquedotti noto come Diabolik. Per l'assassinio è stato arrestato Raul Esteban Calderon, accusato di essere l'autore materiale del delitto di Diablo. Secondo le ultime rivelazioni il proiettile che uccise Diabolik apparterebbe ai reparti del servizio scorte della polizia di Stato.

Secondo quanto rivela il Messaggero la pallottola apparterebbe al "reparto scorte del Viminale" ma non è chiaro come sia possibile. Anche perché ancora oggi non è stata trovata la pistola usata per il delitto e se l'arma fosse riconducibile alle forze di polizia. Dunque il fatto che il proiettile dell'agguato fosse lo stesso della polizia pone interrogativi. Quel tipo di munizioni sono acquistate soltanto tramite bandi di gara pubblici, come poteva il killer di Diabolik esserne in possesso?

Di chi era l'arma e chi l'ha fatta sparire? La prima ipotesi è che l'arma impiegata per uccidere il capo ultras fosse rubata. Ma non è escluso che sia stata fornita da qualche "amico" insospettabile.

Quel giorno di agosto, secondo la ricostruzione della procura e degli inquirenti, Calderon, travestito da runner, sarebbe stato pagato per uccidere Piscitelli. Si recò al Parco degli Acquedotti vestito da runner e sparò un colpo a brucia pelo, uccidendo Diabolik.

Una morte che determinò un effetto domino negli ambienti criminali con l'omicidio di 'Passerotto' a Torvaianica e una serie di tentati omicidi. Oltre la pistola, inoltre, ancora non sarebbe stato individuato il mandante, chi ha dato luce verde per uccidere Piscitelli.