"Devi pagarmi i contributi", estorce 5mila euro al datore di lavoro e brucia il locale

Pretendeva di ricevere 5 mila euro di contributi - a suo dire non versati - a fronte dei 400 euro, invece, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare. È questa la motivazione che ha portato un egiziano di 39 anni a minacciare e perseguitare il suo ex capo, titolare di un locale in zona Celio.

Il 26 luglio scorso gli agenti della polizia di stato del commissariato Celio hanno notificato al 39enne il fermo di Indiziato di delitto emesso dalla procura per tentata estorsione, danneggiamento aggravato seguito anche da incendio, minacce e atti persecutori.

L'uomo pretendeva dal titolare la somma di 5.000 euro, maggiorata, per i due mesi in cui aveva lavorato presso l'esercizio commerciale e nel quale non avrebbe ricevuto i contributi. A seguito del rifiuto del titolare e dell'offerta dello stesso di 400 euro, l'egiziano ha iniziato a pretendere la somma da lui richiesta non limitandosi a condotte persecutorie poste in essere in mere richieste estorsive, ma concretizzandosi anche in plurimi atti di danneggiamento e incendio al locale commerciale.

La proposta del titolare di 1.500 euro pur di recuperare tranquillità non ha fermato l'uomo. Le immagini dei video sorveglianza hanno permesso agli investigatori di riconoscere l’uomo durante uno dei numerosi episodi d’incendio. Per lui, dopo il fermo di Indiziato di delitto, il gip ha disposto la misura degli arresti domiciliari con apposizione del braccialetto elettronico.