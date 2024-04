Rebibbia, detenuto si arrampica su un albero per protesta: "Voglio essere trasferito"

Si è arrampicato su un albero per protesta e chiedendo di essere trasferito in un'altra struttura carceraria. È quanto successo ieri a Rebibbia. A denunciare l'episodio è Gina Rescigno, vice segretaria generale del sindacato di polizia penitenziaria è intervenuta sul caso. L'uomo, 32 anni, soffre di problemi psichici.

"Durante l'ora d'aria si è arrampicato su un albero e dopo aver raggiunto il tetto dell’edificio lavorazioni fabbri e alluminio ha minacciato di non scendere chiedendo di parlare con il provveditore per sollecitare il trasferimento in un altro istituto vicino casa per coltivare gli affetti familiari. Dopo un lungo colloquio con il comandante il detenuto è sceso", ha spiegato Rescigno che ha aggiunto: "È l'ennesimo caso, risolto positivamente, della situazione dei detenuti con problemi mentali che dovrebbero trovarsi in tutt’altro luogo".

Negli istituti penitenziari italiani ci sono 12 detenuti ogni 100 con problemi psichiatrici. La percentuale più alta soffre di disturbi nevrotici e di reazione alla detenzione. Il 30% di malattie psichiatriche collegate all’abuso di droghe e di alcool. Il 15% di psicosi.

I detenuti con problemi psichiatrici certificati sono circa 1.300, di cui 630 circa ospitati nelle 30 Residenza per le misure di sicurezza (Rems) disponibili, e oltre 700 in attesa di entrarvi, con tempi di attesa lunghissimi. Le regioni con più detenuti in attesa sono la Sicilia con circa 140 detenuti, la Calabria con 120 e la Campania con 100, almeno 60 nel Lazio.

"Il problema psichiatrico nel carcere - afferma Rescigno - è da sempre sottovalutato e sottodimensionato: gli episodi di autolesioni di detenuti con difficoltà psichiatriche sono circa dieci ogni giorno, due sono i tentativi di suicidio che la polizia penitenziaria riesce a evitare".

"Invece dei tagli all’Amministrazione Penitenziaria che si risolvono in tagli a spese per servizi fondamentali per il personale,– sottolinea ancora la vice segretaria del sindacato di polizia penitenziaria – si pensi a spendere per servizi di assistenza adeguata agli psichiatrici, fino a quando restano in carcere, che sono un fattore di rischio per il personale, per se stessi e per gli altri detenuti".