Detenuto picchia agente in carcere, il rumore delle chiavi gli dava troppo fastidio

Un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto nel carcere di Civitavecchia. Il poliziotto stava aprendo le celle ai detenuti per consentire ai detenuti di andare nel cortile dei passeggi, ma al rientro nella sua postazione ha subito una aggressione da parte di un detenuto straniero perché aveva fatto rumore con le chiavi e lo aveva disturbato mentre dormiva.

Questa la ricostruzione di Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sappe: "Ci vuole una completa inversione di rotta nella gestione delle carceri regionali, siamo in balia di questi facinorosi, convinti di essere in un albergo dove possono fare quel che non vogliono e non in un carcere! Facciamo appello anche alle autorità politiche regionali e locali: in carcere non ci sono solo detenuti, ma ci operano umili servitori dello Stato che attualmente si sentono abbandonati dalle Istituzioni", prosegue.

Somma evidenzia che "il detenuto, che si era nascosto nel pantalone un rudimentale bastone, ricavato da una sedia, ha preso per il collo l'agente e si è poi barricato in cella minacciando di darle fuoco, tanto che anche gli altri ristretti della sezione non lo volevano più lì con loro. Per tutta la mattinata si è attivata una fondamentale opera di persuasione e mediazione da parte del personale di polizia penitenziaria che, seppur in poche unità, hanno saputo fronteggiare la tensione che montava sempre più ma che ha poi permesso, in tarda mattinata, di farlo retrocedere dalle sue violente e folli intemperanze, assegnandolo poi in un altro reparto detentivo".

"Il Sappe esprime la vicinanza al collega aggredito - conclude Somma- ma siamo davvero alla frutta: i detenuti rimangono impuniti rispetto alla loro condotta violenta e fanno quello che si sentono fare, senza temere alcuna conseguenza. Urgono contromisure per prevenire gli atti violenti ai danni dei poliziotti lo stato comatoso dei penitenziari non favorisce il trattamento verso altri utenti rispettosi delle regole né tantomeno la sicurezza".