Detenuto dà fuoco alla cella, tre agenti intossicati

Sembra davvero non esserci pace per il personale di polizia penitenziaria in servizio nelle carceri laziali. Ultimo episodio, accaduto ieri, nel carcere di Civitavecchia, sul quale ricostruisce gli eventi accaduti Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: "Ieri pomeriggio, un detenuto ha dato fuoco alla cella dove era ristretto presso il reparto prima accoglienza".

La sezione accoglienza è un reparto dove vengo messi i detenuti quando vengono arrestati, e sono messi lì in quarantena. "A seguito dell'incendio, gli agenti di hanno dovuto far uscire tutti i detenuti e portarli in salvo perché la sezione era piena di fumo. Tre poliziotti sono stati intossicati e si è reso necessario accompagnarli al pronto soccorso per intossicazione. - sottolinea Somma - Il tutto è avvenuto con un numero fortemente ridotto di agenti per la nota carenza del personale. La situazione è grave nel Lazio: non si placano le aggressioni, il personale è stremato dalla situazione e il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, oggi senza un dirigente generale titolare, si contraddistingue per l’assenza di provvedimenti a tutela della incolumità fisica dei nostri poliziotti. È ora di basta!”.

Donato Capece, segretario generale del Sappe, esprime vicinanza e solidarietà agli agenti: "Le donne e gli uomini della polizia penitenziaria che svolgono quotidianamente il servizio a Civitavecchia lo fanno con professionalità, zelo, abnegazione e soprattutto umanità in un contesto assai complicato per l'esasperante sovraffollamento. Ma servono urgenti provvedimenti per frenare una situazione operativa che è semplicemente allarmante".