Detenuto aggredisce agenti penitenziari: in tre finiscono in ospedale

Ancora una aggressione nel carcere di Regina Coeli. A farne le spese sono stati tre agenti della polizia penitenziaria, picchiati da un detenuto di origini somale poco dopo le ore 16.30 di mercoledì 17 maggio. Ne ha dato notizia una nota il sindacato Fns Cisl Lazio, precisando che i tre poliziotti sono stati ricoverati all'ospedale Fatebenefratelli per le cure del caso e che ne avranno per cinque giorni. Dunque non sono gravi.

"Purtroppo dobbiamo evidenziare che le promesse di invio di nuovo personale di Polizia Penitenziaria si son dimostrate vane dato che l'invio di unità in uscita è maggiore rispetto a quelle in entrata, quindi la carenza resta cronica - recita la nota di Fns Cisl Lazio - Le aggressioni avvenute in meno di 8 giorni sono state tre e son dovute anche alla presenza di detenuti con problemi psichiatrici. Se non si comprende che tale problema non è gestibile dall'Amministrazione Penitenziaria ma che vi è necessità di aumentare la sanità psichiatrica allora vuol dire scaricare il problema sul Corpo di Polizia Penitenziaria"

Secondo il segretario generale Massimo Costantino, il problema sarà accentuato nei mesi estivi, quando inizieranno rotazioni e turni per via delle ferie: "Per la Fns Cisl Lazio occorre un intervento immediato da parte degli organi Superiori, Prap e Dap. Non c'è più tempo da perdere perché siamo alle porte di un complicatissimo piano ferie estivo. Giova ricordare il cronico sovraffollamento dell'istituto penitenziario romano: con il 127% di detenuti, infatti, la nostra Regione supera la percentuale nazionale, che si attesta al 115%"