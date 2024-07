Celle roventi a Regina Coeli: detenuti trasferiti in altre carceri per il troppo caldo

Clima rovente nelle carceri romane. Una vera e propria polveriera con i detenuti di Regina Coeli che nel corso del fine settimana, per protesta, si sono rifiutati di entrare nelle rispettive celle, dove le temperature sono arrivate sino a 40 gradi. Da qui la decisione di trasferire una trentina di detenuti - anche a causa del sovraffollamento - in altri istituti penitenziari italiani che si aggiungono ad altri 30 già spostati nel corso di questa estate sia per il troppo caldo ma anche per motivi disciplinari. A lanciare l'allarme il segretario generale Uilpa Polizia Penitenziaria Gennarino De Fazio: "Le carceri si confermano una polveriera pronta a esplodere alla minima scintilla".

Proteste e trasferimenti. L'emergenza caldo nelle carceri romane

"Nel carcere romano di Regina Coeli - prosegue il sindacalista penitenziario - la situazione è veramente allo stremo. Manca personale, la struttura è obsoleta e le carceri sono sempre più sovraffollate. Lo stato generale delle prigioni è in grave emergenza, come mai negli ultimi 30 anni, e non si può continuare a pensare di affrontare una situazione straordinaria con misure, strumenti e tempi ordinari". De Fazio che sottolinea inoltre come nelle carceri italiane si registri un sovraffollamento del 130 per cento che ragginge il 180 per cento nel carcere romano di Regina Coeli. "Su oltre mille detenuti ci sono poco meno di 350 agenti operativi a fronte di un bisogno che ne richiederebbe oltre 700. Un quadro desolante che sono pronto a esporre al ministro della giustizia Carlo Nordio affinché non si continuino a registrare situazioni di criticità che con il passare dei mesi diventeranno sempre più impellenti da affrontare".

Episodi di violenza e situazioni di rischio

Situazione incandescente del carcere romano di via della Lungara denunciata anche dal coordinatore regionale dell’istituto penale minorile (IPM) Casal del Marmo di Roma, Pierluigi Acunzo che oltre a denunciare la grave situazione che ha determinato l'evasione di tre minorenni dal carcere minorile romano, attivamente ricercati da domenica pomeriggio dalle forze di polizia, ha sottolineato anche la situazione di Regina Coeli dove domenica sera si è registrata una ulteriore criticità: "Intorno alle 23:30 un detenuto di Regina Coeli, già ivi traferito per ragioni di ordine e sicurezza, dopo aver finto un malore ha aggredito gli agenti di polizia penitenziaria che erano andati a soccorrerlo, per poi dare fuoco a un materasso. Fp Cgil chiede quindi al sistema politico e amministrativo che governa le carceri di prendere immediati provvedimenti per risolvere queste gravi criticità, come il sovraffollamento delle strutture, la mancanza di personale penitenziario e di circuiti differenziati per detenuti con diverse problematiche, tra cui psicopatologie e dipendenze e l’assenza di adeguate politiche di sicurezza nelle carceri".