Regina Coeli: detenuti picchiano agente, tentano di sequestrarlo e gli rubano le chiavi

Momenti di paura nella serata di lunedì 6 giugno, nel carcere romano di Regina Coeli. Intorno alle venti, due detenuti hanno aggredito un agente della 7 sezione procurandogli contusioni e la frattura della costola, con una prognosi giorni 25 di prognosi. A denunciare quanto accaduto è Massimo Costantino, sindacalista di Fns Cisl Lazio della polizia penitenziaria: "L'aggressione è iniziata da parte di un detenuto italiano, senza un apparente motivo".

Secondo la ricostruzione del sindacalista, l'italiano insieme ad un compagno di cella straniero ha tentato di sequestrare l'agente: "Non riuscendoci si sono impossessati delle chiavi dello stesso agente. A coordinare le operazioni è stato il vice comandante reparto. Con il suo intervento, dopo circa due ore, i rivoltosi, che nel frattempo si erano barricati, sono stati fermati e riportati nella loro camera di pernottamento".

Costantino, che rimarca la solidarietà e la vicinanza all'agente coinvolto in questa brutale aggressione, sottolinea come la Fns Cisl Lazio ribadisce la "necessità ed urgenza di un invio di personale di polizia penitenziaria. Si intervenga al più presto perché il personale di Regina Coeli è allo stremo. Non si può continuare così, senza un minimo di sicurezza per il personale che va a lavorare e non sa se e quando ritornerà a casa, senza contusioni o quant’altro".