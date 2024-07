Chi sono i tre evasi dall'Ipm ricercati in tutta Roma. Le foto girano tra le chat delle forze dell'ordine

Il più grande compirà 18 anni tra meno di un mese. Il secondo di anni ne ha 17, mentre il più piccolo, appena 15. Di loro, tre tunisini, dalle 17:30 di domenica 21 luglio non si hanno più notizie. Sono tre fuggitivi. Sono i tre evasi dal carcere minorile di Casal del Marmo e ora sono ricercati in tutta Roma. Secondo gli investigatori sarebbero ancora in città, ma sono senza documenti e trovarli non sarà semplice.

Chi sono i tre detenuti evasi

Secondo quanto ricostruito, la fuga dall'istituto di pena sarebbe avvenuta durante una rissa scoppiata all'interno della struttura. I tre avrebbero quindi scavalcato e sarebbero fuggiti a piedi. Secondo chi indaga nessuno di loro sarebbe considerato particolarmente violento, rissoso sì. Mohamed e Rayen hanno accuse di spaccio sulle loro spalle di cocaina, crack e hashish. Saif per reati contro il patrimonio, rapine nello specifico.

I tre, secondo quanto appreso, avevano come terreno di "affari" e di "caccia" quello attorno alla stazione Termini, ma non disdegnavano anche le zone dell'Esquilino e di Castro Pretorio. Proprio lì si stanno concentrando le ricerche. Magari qualcuno che li conosce potrebbe averli visti. In un frame delle telecamere esterne all'Ipm si vedono Mohamed e Rayen correre, entrambi vestiti di colore blu. Uno ha i pantaloncini grigi. Ma il vestiario dei tre porterebbe già essere cambiato.

Le foto dei tre detenuti evasi

Nel frattempo sono state diramate le loro foto a tutte le pattuglie delle forze dell'ordine sul territorio della capitale e nei database su scala nazionale. Tra le chat dei carabinieri e della polizia, i volti dei tre campeggiano.

Massima attenzione quindi all'area delle stazioni ferroviarie che i fuggitivi potrebbero raggiungere per allontanarsi da Roma. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza attorno al carcere e nelle strade limitrofe che potrebbero aver immortalato la direzione presa dai tre minorenni tunisini. Le forze dell'ordine hanno battuto l'area intorno all'Ipm. Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori anche gli ultimi contatti in carcere e le persone a loro più vicine.

La fuga dal carcere

Ma come hanno fatto a scavalcare la recinzione dell'istituto? Secondo quanto ricostruito i tre insieme ad altri stavano giocando a pallone. Poi c'è stata una rissa, non è chiaro se indotta o meno. A quel punto i tre si sono discostati dal gruppo e sono fuggiti.

Non è escluso che per scavalcare abbiano utilizzato una sorta di arpione rudimentale usando corde e manici di bastoni, agganciandolo sul muro come leva per spingersi fino ai 5 metri di altezza. Poi la corsa verso la libertà.

Le criticità nel carcere

"Questa fuga - denuncia la Fp Cgil Roma e Lazio - mette in luce la grave situazione in cui versa il nostro sistema penitenziario, compreso quello minorile. Anche in questo Istituto è stata superata la capienza massima prevista: attualmente ospita circa 55 detenuti, ma ha una capienza prevista di 45 posti, e alcuni detenuti hanno fino a 25 anni".