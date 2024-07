Fuga dal carcere, due 17enni presi dopo 24 ore. Caccia al terzo evaso

È durata 24 ore la fuga dal carcere minorile di Casal del Marmo di due dei tre giovani evasi, scappati dalla struttura di Roma nel pomeriggio di domenica. Ora le ricerche continuano per catturare il terzo ragazzo in fuga, un quindicenne. I tre sono tutti tunisini e in passato avevano fatto affari, tra spaccio e rapine, nei pressi del principale scalo ferroviario della Capitale.

Catturati due evasi dal carcere minorile di Roma

Il primo a essere catturato è stato il più grande, che tra meno di un mese sarà maggiorenne. È stato ripreso a L'Aquila nel pomeriggio di ieri dalla polizia di Stato. Il giovane, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, una volta scavalcato il muro di recinzione dell'Ipm si sarebbe diretto subito verso l'Abruzzo, dove aveva contatti e nella quale era stato arrestato per la prima volta. Ecco perché le ricerche nei suoi confronti si erano indirizzate anche lì. Si sarebbe mosso con un treno regionale. L'altro anche lui 17enne, è stato catturato intorno alle 18 di ieri l nei dintorni della stazione Termini. A bloccarlo gli agenti del commissariato Viminale e della Polfer in via Amendola angolo via Manin.

Il furto dopo la fuga dal carcere di Casal del Marmo

Dopo la fuga, inoltre, almeno uno dei tre avrebbe derubato un minimarket in zona stazione Termini per mangiare qualcosa. Quando però le forze dell'ordine sono arrivate lì non hanno trovato nessuno. Del resto è nella zona di via Giolitti, piazza dei Cinquecento e via Marsala che si sono concentrate le ricerche e dove agenti e carabinieri stanno cercando l'ultimo fuggiasco condividendo le foto segnaletiche. È il territorio dove gravitavano poi spesso i tre.

Evaso dal carcere di Casal del Marmo: ricercato 15enne

Il 15enne, l'ultimo da trovare, è invece ancora ricercato dagli agenti del nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria, insieme con polizia di Stato e dai carabinieri. Il quindicenne però potrebbe non essersi allontanato più di tanto, forse ha trovato ospitalità da vecchie conoscenze e secondo chi indaga avrebbe le ore contate. Non solo. Scappando giù dal muro di cinta di Casal del Marmo si sarebbe pure fatto male e potrebbe essere zoppicante.

Chi indaga non vuole lasciare nulla al caso. Anche se i tre non sono mai stati considerati criminali pericolosi, hanno alle loro spalle episodi di spaccio e rapine. Ecco perché si stanno facendo verifiche anche sulle persone con le quali sono stati identificati prima di finire in carcere e se fra loro potrebbero esserci infatti fiancheggiatori e complici.

Come sono evasi del carcere di Roma

Il piano per evadere, da quanto ricostruito finora, sarebbe stato organizzato da tempo. Intorno alle 17 di domenica, durante una partita di pallone nel cortile del carcere, un gruppo di detenuti ha inscenato una rissa per distogliere l'attenzione della guardia in servizio. Nel frattempo i tunisini avrebbero usato una brandina come scala per superare il muro di cinta.

Due dei tre evasi, i più grandi, sono stati anche inquadrati dalle telecamere e le loro immagini, in pantaloncini, fanno il giro delle chat. Così mentre nel carcere la situazione torna alla normalità e le guardie fanno la conta, ci si accorge che mancano tre detenuti. Un lasso di tempo che sarebbe quantificato in almeno mezz'ora, però. L'episodio forse non casuale che potrebbe essere oggetto di indagine interna.