La caccia ai tre giovani detenuti evasi dal carcere minorile di Roma

Hanno scavalcato il muro di cinta come se nulla fosse e sono spariti. Una evasione per certi versi anche facile per tre giovanissimi detenuti nel carcere minorile di Casal del Marmo di Roma. Dalle 17:30 di domenica ora i tre, un 15enne e due 17enni, di origine tunisina sono ricercati.

La rissa come diversivo

Stando alle prime ricostruzioni, i ragazzi stavano giocando a calcio nel cortile del penitenziario quando è scoppiata una rissa. Una zuffa che, a posteriori, ha il sapore di diversivo. Tanto che i tre, forse approfittando della confusione, sono riusciti a scappare salendo con degli appoggi di fortuna sul muro di cinta per poi fuggire.

Caccia all'uomo

A dare l'allarme sono stati gli stessi agenti della penitenziaria e adesso è caccia ai tre. Dal tardo pomeriggio di ieri gli investigatori della penitenziari, insieme alla collaborazione di carabinieri e polizia di Stato, stanno setacciando le telecamere della zona. Non è escluso che i tre, per fuggire meglio, si siano divisi per fare perdere le proprie tracce. Già nella serata di ieri sono state acquisite i video anche delle stazioni e delle zone a ridosso delle fermate degli autobus. I mezzi pubblici, infatti, secondo quanto si apprende saranno le aree maggiormente attenzionate.

Chi sono i tre giovanissimi evasi

Uno dei due17enni, quasi maggiorenne, ed era in attesa di giudizio. L'altro, quasi coetaneo, era entrato in carcere a febbraio. Mentre il terzo, il più giovane, aveva varcato le porte di Casal del Marmo a giugno. Sul caso, insieme, alla polizia penitenziaria indagano la Digos e gli agenti del commissariato di Primavalle.

Le responsabilità dell'evasione

Che ci sia stata qualche leggerezza lo ammettono anche degli investigatori. "Al minorile la sorveglianza è molto più blanda e il personale pochissimo", spiega a RomaToday chi indaga che assicura: "Ovviamente non è una giustificazione e se ci sono responsabilità le accerteremo".

Casal del Marmo, tra evasioni e rivolte

Non è la prima evasione nell'istituto.La prima ci fu nel 2013 dopo una aggressione a un operatore civile. Nel frattempo i sindacati tuonano: "Attualmente a Casal del Marmo ci sono circa 55 detenuti su una capienza di 45", attacca la Fns Cisl del Lazio. Troppi. E che il clima sia teso lo ricordano anche i recenti eventi. "A fine giugno c'è stata una maxi rissa tra detenuti di origine magrebine. Mentre nella notte del 7 luglio due detenuti hanno incendiato un materasso portando allo sgombero di un'intera sezione. In quell'occasione è stato ferito un agente", spiegano sempre dalla Cisl.

Duro anche il commento del sindacato autonomo di polizia penitenziaria Sappe con Maurizio Somma, segretario per il Lazio, che commenta: "Ora è fondamentale riacciuffare i tre detenuti, tutti stranieri, ma la grave vicenda porta alla luce le priorità della sicurezza (spesso trascurate) con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della polizia penitenziaria. Sempre domenica era stata una rissa tra i detenuti delle due palazzine dell'Ipm"