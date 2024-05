Omicidio Desirée Mariottini, condanne ridotte nell'appello bis

Condanne ridotte nel processo di Appello bis per l'omicidio di Desirée Mariottini, la sedicenne, trovata senza vita il 19 ottobre del 2018, dopo essere stata abusata in un immobile abbandonato di via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo. I giudici della Corte di Assise d'Appello di Roma hanno condannato a 22 anni Mamadou Gara, e a 18 e 26 anni per Brian Minthe e Alinno Chima, con accuse a vario titolo di omicidio, violenza sessuale e spaccio.

La procura generale aveva chiesto la conferma dell'ergastolo, con isolamento diurno per un anno, nei confronti di Gara, e delle condanne a 24 e 27 anni per Minthe e Chima.

Al processo di Appello bis si è arrivati dopo che lo scorso 20 ottobre la Cassazione aveva fatto cadere alcune delle accuse nei confronti degli imputati. Per un quarto imputato, Yousef Salia, è già definitiva la condanna all'ergastolo.

Omicidio Desirée, la ricostruzione e la storia processuale

È la notte tra il 18 e il 19 ottobre del 2018 quando il corpo di una ragazza viene trovato abbandonato su una branda all'interno dello stabile abbandonato di via dei Lucani, a San Lorenzo. Roma è sotto choc, le indagini partono immediatamente nel tentativo di ricostruire cosa sia accaduto e cosa abbia ucciso la giovane, identificata nella 16enne Desirée Mariottini, originaria e residenti a Cisterna di Latina.

Il 25 ottobre del 2018 i poliziotti della squadra mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo fermano due cittadini senegalesi: Mamadou Gara, 27 anni, e Brian Minteh, 43 anni. I due sono accusati di violenza sessuale di gruppo, cessione di stupefacenti e omicidio volontario, le ricerche proseguono per individuare altre due persone che per gli inquirenti avrebbero partecipato alla violenza.

Nelle ore successive scatta l’arresto per Alinno Chima, 47 anni, e Yusif Salia, mentre gli inquirenti ricostruiscono le ore prima della morte di Desirée: la ragazza avrebbe nel palazzo di via dei Lucani avrebbe ricevuto e assunto un mix di droghe che le avrebbe fatto perdere i sensi, e mentre era incosciente sarebbe stata stuprata.

Per i quattro indagati inizia l’iter processuale. Il 14 novembre 2020 dall'aula bunker di Rebibbia, il processo si sposta sul luogo del delitto, con un sopralluogo di pm e avvocati, durato oltre due ore, nell'edificio abbandonato di via dei Lucani, dove è morta Desirée. Il 19 giugno 2021 il primo grado, quindi l'appello e il processo bis con le nuove condanne.