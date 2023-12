Fa benzina al distributore, un uomo apre l'auto e gli ruba lo smartphone

Si era distratto nel fare rifornimento al distributore di benzina, così un uomo ne ha approfittato aprendo la porta della sua auto e gli ha rubato lo smartphone, per poi chiedergli 500 euro come riscatto. È quanto successo due sera va in via Casilina, all'altezza dell'incrocio con via Acqua Bullicante. La vittima, un 24enne romano, ha denunciato tutto al numero unico per le emergenze.

Il 24enne utilizzando il telefono di un familiare, ha provato a contattare la sua utenza telefonica ricevendo risposta da un uomo che gli richiedeva soldi in cambio della restituzione del telefono.

I carabinieri di Torpignattara intervenuti, quindi, grazie ai dati di geolocalizzazione del telefono forniti dal 24enne, hanno rintracciato il malvivente in strada che, fermato e perquisito, è stato trovato in possesso dello smartphone, poi restituito al proprietario. A finire in manette è stato un 38enne del Marocco, Per l'uomo, accusato di tentata estorsione, il tribunale ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.